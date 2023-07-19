Точно не в Киеве: где в Украине самая дорогая и дешевая аренда жилья

Если говорить о продажах, то самыми востребованными регионами Украины остаются Закарпатье и Ужгород. Там покупают 98% жилья.

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В Украине резко подорожало жилье в западных областях, в некоторых регионах цены подскочили на 75%. Специалисты связывают подорожание с войной, пишет "РБК-Украина".

Отмечается, что лидерами по спросу на съемное жилье сейчас остаются такие области, как:

Львовская;

Тернопольская;

Черновицкая;

Ивано-Франковская;

Черкасская.

Что касается продаж, то самыми востребованными регионам Украины остаются Закарпатье и Ужгород в частности. Там покупают 98% жилья. При этом директор по развитию бизнеса на одной из платформ о недвижимости Елена Унаньян рассказала, что в Ужгороде минимальные цены на квартиры в новостройках с начала войны подорожали на 75%.

"По этому показателю лидирует Львов, где средняя минимальная цена выросла на 79%, а на втором месте — Ивано-Франковск с приростом в 78%", — отметила она.

Сколько стоит арендовать квартиру

Средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове – 15 тысяч гривен. В Ивано-Франковске за аналогичное придется отдать на 5 тысяч гривен меньше.

В Тернополе квартиры сдают, в среднем, за 7 тысяч гривен. Дороже придется заплатить за жилье в центре города — от 10 тысяч гривен.

В Черновцах за однокомнатную квартиру придется отдать около 9 тысяч гривен, а вот в Ужгороде – примерно 15,5 тысячи гривен.

Как рынок недвижимости отреагировал на войну

На украинском рынке недвижимости в 2022 году был дисбаланс из-за войны и ситуации с безопасностью. Как заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в ходе презентации "Отчета о финансовой стабильности", за первые три квартала прошлого года было заключено чуть больше четверти от количества соглашений за аналогичный период в 2021 году.

"По ценовому критерию сейчас аренда жилья кажется лучшей альтернативой, чем покупка, и эта ситуация будет сохраняться длительное время", — рассказала Первин Дадашова.

Как отмечали в НБУ, рынок аренды жилья быстро и ощутимо реагирует на изменение макросреды и условий безопасности. После весеннего падения спрос здесь остается низким, без постоянных признаков улучшения.

Напомним, 18 июля стало известно, что украинцы могут подавать заявки на компенсацию за уничтоженной войной жилье через "Дію". Пока что такая возможность есть у граждан, которые до войны жили в Мощуне или Бородянке.

Также Фокус рассказывал, что с 1 августа программа льготного ипотечного кредитования "єОселя" станет доступной для всех украинцев. В частности, будут отменены ограничения по профессиям, для представителей которых сначала запускали программу