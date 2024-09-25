Ставки за "єОселя" підвищили: чи вигідна така іпотека (відео)

Багато українців, а особливо вимушені переселенці, не зможуть отримати житло в іпотеку через високу відсоткову ставку.

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Уряд вніс зміни до програми іпотечного кредитування, збільшивши відсоткові ставки за іпотекою "єОселя". Попри деяке пом'якшення умов для позичальників молодше 25 років, для решти категорії громадян ставки стали менш вигідними. Про це повідомила членкиня Комісії з журналістської етики, маріупольська журналістка Анна Мурликіна.

За її словами, з 19 вересня запрацювали нові правила щодо пільгової іпотеки. Попри очікування, що нові правила допоможуть вимушеним переселенцями отримати доступний кредит "єОселя" на житло, виявилося, що умови тільки погіршилися.

"Люди, які втратили все через війну, найчастіше не мають навіть мінімального фінансового ресурсу", — сказала Мурликіна.

У теперішньому вигляді переселенцям іпотека не підходить — за даними Укрфінжитло, лише 2% з усіх людей, які беруть іпотеку, є переселенцями.

"Вона не доступна. І в Укрфінжитлі це визнали і навіть подали пропозиції до Кабміну — запропонували перелік змін до чинної програми, ці зміни мають зробити іпотеку доступною для тих, хто втратив усе майно в окупації. Але ні!", — прокоментувала вона зміни.

Також вона додала, що влада вкотре довела, що переселенці не потрібні державі.

"Тобто пара мільйонів людей зі сходу України не можуть розраховувати на допомогу держави — ні іпотеки, ні компенсацій за втрачене житло, принаймні, поки триває війна. Ми не потрібні?", — зазначила вона.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр.