Ставки по "єОселе" повысили: выгодна ли такая ипотека (видео)

Многие украинцы, а особенно вынужденные переселенцы, не смогут получить жилье в ипотеку из-за высокой процентной ставки.

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Правительство внесло изменения в программу ипотечного кредитования, увеличив процентные ставки по ипотеке "єОселя". Несмотря на некоторое смягчение условий для заемщиков моложе 25 лет, для остальных категории граждан ставки стали менее выгодными. Об этом сообщила член Комиссии по журналистской этике, мариупольская журналистка Анна Мурлыкина.

По ее словам, c 19 сентября заработали новые правила по льготной ипотеке. Несмотря на ожидания, что новые правила помогут вынужденным переселенцами получить доступный кредит "єОселя" на жилье, оказалось, что только ухудшились условия.

"Люди, которые лишились всего из-за войны, чаще всего не имеют даже минимального финансового ресурса", — сказала Мурлыкина.

В настоящем виде переселенцам ипотека не подходит — по данным Укрфинжитло, всего 2% из всех людей, которые берут ипотеку, являются переселенцами.

"Она не доступна. И в Укрфинжилье это признали и даже подали предложения в Кабмин — предложили перечень изменений в действующую программу, эти изменения должны сделать ипотеку доступной для тех, кто потерял все имущество в оккупации. Но нет!", — прокомментировала она перемены.

Также она добавила, что власти в очередной раз доказали, что переселенцы не нужны государству.

"То есть пара миллионов людей с востока Украины не могут рассчитывать на помощь государства — ни ипотеки, ни компенсаций за утраченное жилье, по крайней мере, пока идет война. Мы не нужны?", — отметила она.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр.