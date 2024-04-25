Гранти на підтримку мікробізнесу: хто й де може отримати 100 тисяч гривень

Грантовий конкурс оголошено для власників мікробізнесу в Харківській, Одеській, Миколаївській областях і місті Київ.

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Міжнародна гуманітарна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe проводить конкурс на надання грантів для підприємців мікробізнесу, які проживають у Харківській, Одеській, Миколаївській областях і місті Києві. Про це повідомили на сайті Help — Hilfe zur Selbsthilfe.

Грантовий конкурс спрямований на підприємців мікробізнесу, які проживають у Харківській, Одеській і Миколаївській областях, а також у місті Київ. У столиці доступний тільки для ветеранів і релокованих мікропідприємств.

У програмі можуть узяти участь такі пріоритетні категорії:

переміщені особи, бізнес яких був пошкоджений під час бойових дій;

особи та сім'ї, які безпосередньо постраждали від конфлікту, зокрема ті, бізнес яких був пошкоджений або зруйнований;

ветерани (за умови пред'явлення посвідчення учасника бойових дій на території України після 2014 року);

жінки, які були переміщені внаслідок конфлікту й зараз проживають в іншому регіоні або на іншій території;

жінки, які є головою домогосподарства через те, що їхній чоловік перебуває на військовій службі, служить або отримав поранення;

особи з інвалідністю з підтвердженим статусом інвалідності.

Програма пропонує надання фінансової допомоги без обов'язкового повернення:

крафтовому бізнесу (столярство, виготовлення прикрас, гончарство тощо);

підприємствам сфери послуг (прибирання, догляд за будинками, ландшафтні послуги, фітнес, краса тощо).

Останній термін подання заявок становить 31 травня 2024 року.

Раніше доктор економічних наук Андрій Длігач розповів Фокусу, чому для бізнесу дуже важлива ідея. Також нагадаємо, що нещодавно українцям дозволили купувати в іпотеку не тільки квартиру, а й індивідуальний або блокований будинок.