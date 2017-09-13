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Главная » Страна » Похищенного спецслужбами РФ украинца Гриба арестовали в России на два месяца

Похищенного спецслужбами РФ украинца Гриба арестовали в России на два месяца

Похищенного спецслужбами РФ украинца Гриба арестовали в России на два месяца
Павел Гриб / Фото: facebook.com, Gryb Olha

19-летнего Павла будут содержать в СИЗО минимум до 17 октября

13.09.17 480
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В Краснодаре (Россия) похищенного спецслужбами РФ 19-летнего украинца Павла Гриба арестовали на два месяца до 17 октября. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Оказывается, решение об аресте вынесено еще 17 августа.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин уточнил, что его подзащитного содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. Украинца обвиняют по статье 205,1 Уголовного кодекса России ("Содействие террористической деятельности").

Напомним, об исчезновении Павла Гриба стало известно в конце августа. Его родственники заявляли, что он поехал в Беларусь на встречу со знакомой, однако позже пропал без вести. Беларусь официально подтвердила въезд Гриба 24 августа в страну.

7 сентября его отец Игорь Гриб со ссылкой на информацию, полученную от Министерства иностранных дел Украины, сообщил, что его сына удерживают в СИЗО в Краснодаре. Директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал, что Гриб задержан 25 августа.

12 сентября Министерство юстиции Украины сообщило, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами украинца Павла Гриба в Беларуси.

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