Методику расчета цены на газ могут изменить

Антимонопольный комитет Украины предложил Кабинету министров изменить методику расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на хабе NCG в Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Ведомство предлагает рассмотреть возможность внедрения методики определения цены газа на внутреннем рынке на уровне среднего значения его стоимости у газодобывающих предприятий Украины без дополнительных транспортных расходов, тарифа на вход в газотранспортную систему на объемы газа, добытого в Украине.

Напомним, Украина уже закачала на зиму более 15 миллиардов кубов газа.