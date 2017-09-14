Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры вчера, 13 сентября, задержало депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

"По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

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По данным Украинской правды, задержан депутат Киевсовета Сергей Крымчак.

По версии детективов НАБУ, суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе Киева, находящимися в коммунальной собственности. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставный фонд, основанный вероятным сообщником.

Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют необходимые следственные действия с целью получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также разоблачения других эпизодов незаконного завладения земельными участками в Киеве.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Источник: НАБУ