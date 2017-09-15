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Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках

Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках
Из открытых источников

В спецслужбе утверждают, что действуют исключительно в рамках закона

15.09.17 34
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что Служба безопасности Украины два дня с пытками удерживала без связи с внешним миром женщину, подозреваемую в госизмене. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно заявлению правозащитников, 29-летняя гражданка Украины Дария Мастикашева, которая живет в Москве, приезжала в августе в Днепропетровскую область к матери и сыну, а когда пыталась сесть на автобус обратно в Россию, ее задержали представители СБУ.

Родственники Мастикашевой заявили, что два дня не имели о ней сведений. Впоследствии женщине предъявили обвинение в госизмене, а суд в Днепре решил поместить ее под арест.

"Власти Украины должны немедленно расследовать заявления о том, что Мастикашева была незаконно задержана и подверглась пыткам", - заявил директор по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Уильямсон.

Адвокат Мастикашевой сказал правозащитникам, что силовики заставили ее на камеру прочитать признание в работе на ФСБ России и намерении завербовать ветеранов боевых действий на востоке Украины для совершения терактов в России, в которых ФСБ планировала обвинить украинскую власть.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что обвинения в адрес спецслужбы "не имеют под собой никаких оснований".

"Служба безопасности действовала и действует исключительно в рамках закона, поэтому вся российская информационная пропаганда так пытается защититься от своего провала терактов, которые они планировали – мы  этого не будем комментировать", - сказала Гитлянская.

17 августа председатель СБУ Василий Грицак заявил, что служба разоблачила механизм российских спецслужб, через который ФСБ России планировала использовать бывших бойцов АТО для прикрытия терактов на территории этой страны.

По его словам, двух подозреваемых организаторов вывоза украинских бойцов взяли под стражу.

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