Возле здания горсовета Одессы произошли столкновения силовиков и граждан, возмущенных трагедией в детском лагере, где этой ночью произошел пожар, забравший жизни двух детей.
Об этом сообщает очевидец происходящего Сергей Стерненко в Facebook.
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Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей. Очевидцы сообщали, что некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.