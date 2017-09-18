Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму

ЮНЕСКО опубликовало доклад, часть которого посвящена состоянию объектов культурного наследия в Крыму. В нём говорится о том, что летом 2017 года оккупационные власти приступили к бурению скалы, на которой находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо". Хотя руководство замка утверждает, что эти работы необходимы для укрепления скалы на случай землетрясения, претензии возникли из-за нарушений закона. Собственником объекта является Украина, поэтому все работы должны быть согласованы с ней.

В докладе есть свидетельства и более вопиющих инцидентов. К примеру, при строительстве подъездных путей к мосту через Керченский пролив рабочие уничтожили фрагменты древнего "Тиритакского вала", датируемого III–IV веками до н. э. При этом российские власти заявили, что после раскопок часть памятника будет разобрана.

Такие инциденты, в результате которых страдают крымские памятники и природа, возникают регулярно. В подборке Фокуса — лишь несколько примеров.

Карьеры

Строительство Керченского моста и трассы "Таврида", которая будет пролегать через весь полуостров, требует большого количества стройматериалов. Везти их с территории России слишком дорого, поэтому в Крыму активизировалась разработка карьеров. "Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым" Геннадий Нараев не видит в этом проблемы. Он утверждает, что сейчас работает 53 карьера, приводит для сравнения статистику из Краснодарского края и Ростовской области, где их в три раза больше, и уверяет, что добыча песка и щебня не наносит большого вреда природе. Однако "депутат Госсовета" Игорь Буданов оперирует другими цифрами, ссылаясь при этом на данные того же "минэкологии": в Крыму работает 70 карьеров, при этом выдано ещё 70 разрешений на разработку новых.

Между тем соседством с карьерами крымчане недовольны. Например, жители четырёх посёлков Южного берега Крыма жалуются на пыль и постоянный шум, источник которых — Шархинский карьер, разрабатываемый ради залежей твёрдого камня, подходящих для строительства трассы.

Военные базы

Крым всегда был наводнён военными базами, однако со времени распада СССР их территории постоянно сокращались. После аннексии российские власти стали возвращать земли Минобороны и активно их осваивать. На полигонах Чауда и Опук на Керченском полуострове возобновились регулярные стрельбы, самолёты отрабатывают там бомбометание, военнослужащие оставляют много мусора. Экологи считают, что это отрицательно сказывается на экосистемах Караларского регионального ландшафтного парка и Опукского природного заповедника.

С археологическими памятниками военные тоже не церемонятся. В Херсонесе ради строительства нового объекта на территории воинской части залили руины античной усадьбы.

Скважины

В 2014 году Украина прекратила подавать воду в Северо-Крымский канал. Столкнувшись с дефицитом пресной воды, россияне пообещали наладить водоснабжение со стороны Краснодарского края. Но дальше слов дело пока не пошло, поэтому чиновники распорядились перебрасывать воду в восточный Крым из водохранилищ в Белогорском районе, а также бурить артезианские скважины. При этом "министр сельского хозяйства" Крыма Андрей Рюмшин обещает, что к 2020 году втрое увеличится площадь орошаемых земель — с 15 тыс. до 45 тыс. га.

Всё это неминуемо приведёт к засолению воды на территории, расположенной севернее Крымских гор, так как место выкачанной пресной воды заполняет морская. Местные "власти" уже не скрывают, что проблема даёт о себе знать в Раздольненском, Красноперекопском и Джанкойском районах. Выход они видят в строительстве опреснительных установок, а пока обязывают фермеров ставить водомеры на скважины и больше платить за воду, стараясь снизить её потребление.

Вырубка лесов

Жители ЮБК то и дело сообщают о том, что ради строительства на побережье вырубают краснокнижные деревья. Один из самых громких примеров — выкорчевка в Гурзуфе леса, который граничит с детским лагерем "Артек". Склон горы срезают вместе с кипарисами, можжевельниками и фисташками, на этой территории собираются строить новые корпуса. Также ради этой стройки решили снести древнее мусульманское кладбище Гурзуф-Азиз.

Возможно, вскоре придёт черёд переживать жителям и соседних населённых пунктов. Недавно разработанный проект генерального плана Большой Ялты предусматривает до 2035 года почти вдвое увеличить общую площадь жилых помещений. Проектировщики нашли для застройки 640 га "свободной" земли. У критиков проекта нет сомнений, что под застройку попадёт много зелёных зон.

Реконструкция

Реконструкцию центра Симферополя запланировали ещё в 2013 году. К работам на улицах Карла Маркса и Пушкина приступили спустя два года. Подрядчик явно торопился успеть до наступления 2017 года, работая даже в морозы. Результат шокировал жителей крымской столицы: тротуары просели, некоторые фонарные столбы накренились, подземные коммуникации оказались повреждёнными — из-под земли то били фонтаны воды, то сыпались искры и валил дым. Симферопольцам пообещали, что подрядчик всё переделает, и вскоре рабочие переложили плитку. Но вновь неудачно выбрали время: из-за того, что ремонт проводили в слякотную погоду, во многих местах плитка снова просела, швы разошлись.