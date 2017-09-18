Арестована ответственная за пожарную безопасность "Виктории"

Сотрудники ГСЧС сообщили, что лагерь несколько месяцев работал без пожарной сигнализации

Киевский районный суд Одессы взял под стражу сотрудницу детского лагеря "Виктория", которая отвечала за пожарную безопасность в заведении.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сотрудница подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к выгоранию одного из корпусов комплекса и гибели детей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

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Отметим, ранее суд арестовал директора детского лагеря "Виктория" на два месяца без права внесения залога.

Напомним, в ночь на 16 сентября начался пожар в лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. Сразу спасатели обнаружили тела двух погибших детей, позже было установлено, что при пожаре погибли трое детей. Сотрудники ГСЧС сообщили, что лагерь несколько месяцев работал без пожарной сигнализации.