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Госдума РФ может поддержать "протесты" в Украине против реформы образования

Госдума РФ может поддержать "протесты" в Украине против реформы образования
Кремль / Фото: airpano.ru

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19.09.17 191
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В Госдуме РФ заявили о намерении поддержать "протесты" в Украине против закона "Об образовании".

Об этом говорится в проекте заявления нижней палаты российского парламента в связи с принятием в Украине нового закона "Об образовании", передает УНИАН.

В документе, в частности, говорится, что депутаты Госдумы РФ "осуждают принятие Верховной Радой Украины одиозного закона "Об образовании" и заявляют о своей полной поддержке протестов в Украине и в европейских странах по поводу его принятия". В Госдуме считают, что реформа образования направлена "прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины".

Напомним, сегодня, 19 сентября, председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в парламенте подписал закон Украины "Об образовании" и заявил, что передает закон на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование, Верховная Рада приняла 5 сентября. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, нацменьшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины. В свою очередь, в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

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