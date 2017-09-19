Саакашвили надеется, что Трамп даст оружие Украине

Экс - президент Грузии Михаил Саакашвили выразил надежду на то, что США даст Украине летальное оружие. Об этом Саакашвили рассказал в прямом эфире телеканала NewsOne.

"Я надеюсь, что мы, украинцы получим летальное оружие. Я тоже ездил когда-то в конгресс Соединенных Штатов и лоббировал, ходил по комитетам, выступал на слушаниях Конгресса США. Я очень хотел, чтобы нам выдали летальное оружие. Надеюсь, что Трамп может это объявить - это первое, второе - очень важно, что они поддерживают идею борьбы с коррупцией в Украине, идею антикоррупционных судов", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что будет бороться за это, но надеется на поддержку международного сообщества, дабы люди понимали, что они не одни.

"Народ Украины заслуживает поддержки, и очень важно дабы эта поддержка была высказана", - добавил он.

Напомним, Москва нервно отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия.