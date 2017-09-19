Аварию, в которой разбился главком ВДВ, в России замалчивали четыре дня

Сердюков попал в ДТП еще 15 сентября

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков госпитализирован с тяжелыми травмами, которые он получил в результате ДТП в Мурманской области.

Как сообщает Лента.ру, ДТП произошло еще днем 15 сентября на 1420-м километре автодороги Р21 "Кола". В микроавтобус генерала во время движения въехал легковой автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

После аварии генерал-полковник Андрей Сердюков был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота. Туда же были госпитализированы сопровождавшие главкома офицеры.

Водитель легкового Chevrolet 34-летний житель Мурманска скончался в результате столкновения машин на месте ДТП. Его супруга и двое несовершеннолетних детей получили различные травмы.

Напомним, КамАЗ влетел в электричку под Харьковом.