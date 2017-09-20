Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность, - НАБУ

Информация, озвученная генпрокурором Юрием Луценко о том, что НАБУ якобы прослушивает более 150 человек, включительно с охраной президента Петра Порошенко, не соответствует действительности

Соответствующее заявление Бюро разместило в Facebook.

"Трудно понять причины, по которым Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность. Не исключаем, что подобные заявления имеют целью заблокировать создание независимого антикоррупционного суда и дискредитировать НАБУ в глазах общественности и иностранных партнеров", - говорится в заявлении.

"Генеральный прокурор должен был знать, что "поставить" на прослушивание один номер на основании судебного решения о разрешении на прослушивание другого технически невозможно. Уверены, Служба безопасности Украины охотно разъяснит господину Луценко особенности законодательства, о которых он, очевидно, не осведомлен", - сообщает НАБУ.

Также в ведомстве удивлены тем фактом, что генеральный прокурор, "имея доказательства" незаконной деятельности правоохранительного органа, не принял мер для ее прекращения.

"Это может квалифицироваться как должностное преступление", - отмечает НАБУ.

Бюро призвало главу ГПУ проверять информацию прежде чем распространять в СМИ.

Отметим, 20 сентября Луценко, как сообщило Еспресо.TV заявил, что НАБУ якобы незаконно прослушивала более 140 госслужащих, причем разрешение на прослушивание Бюро имело лишь на запись разговоров 18 человек.

Напомним, Холодницкий считает, что его телефон прослушивают.