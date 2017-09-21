Политическая агитация в столичных школах и ВУЗах разрешена

В Киевсовете не набралось 61 голоса против этого решения

Киевский городской совет отказался запретить все формы политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях Киева.

Об этом сообщают Украинские новости.

"Предлагается установить, что на территории общеобразовательных учебных заведений города Киева не допускается распространение рекламы политического характера и осуществления политической агитации", - отметила соавтор проекта решения Наталья Шульга.

В проекте документа отмечается, что для обеспечения надлежащего осуществления учебно-воспитательного процесса законодательство устанавливает ряд основополагающих гарантий, одной из которых является недопущение превращения общеобразовательных учебных заведений в поле для ведения общественно-политической деятельности.

Так, по действующему законодательству, одним из принципов образования в Украине является ее независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций.

Согласно ч. 2 ст. 17 закона "Об общем среднем образовании" в общеобразовательных учебных заведениях запрещается создание и деятельность организационных структур политических партий, а также религиозных организаций и военизированных формирований.

Однако, за принятие соответствующего проекта решения проголосовали 35 депутатов при минимально необходимых 61.

Напомним, КИУ составил рейтинг финансовых популистов в Раде.