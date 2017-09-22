СБУ предупредила возможную экологическую катастрофу, связанную с Запорожской АЭС

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили возникновение чрезвычайных ситуаций на Запорожской атомной электростанции, являющейся объектом критической инфраструктуры повышенной опасности.

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.



Отмечается, что правоохранители разоблачили многомиллионную сделку при проведении работ по изучению сейсмической устойчивости оборудования станции.



"В начале 2016 года должностные лица ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение работ по выполнению расчетов сейсмического воздействия на оборудование и трубопроводы реакторных отделений двух энергоблоков атомной станции. Правоохранители установили, что технические отчеты о выполнении расчетного анализа и определении сейсмостойкости оборудования были составлены с многочисленными нарушениями. Они также не прошли обязательную экспертизу и согласование в госинспекции ядерного регулирования", - отмечается в сообщении.

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В СБУ уточнили, что несмотря на это должностные лица ЗАЭС подтвердили выполнение работ и перечислили коммерсантам более 18 млн гривен. При этом, согласно заключению профильных экспертов, разработанная предпринимателями документация не соответствует государственным требованиям и не дает объективной оценки сейсмическим угрозам оборудованию и трубопроводам станции.



"Дальнейшая эксплуатация оборудования ЗАЭС на основе некачественных расчетов могла привести к выходу из строя энергоблоков и создает реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы", - подчеркнули в СБУ.



В рамках открытого уголовного производства одному из ведущих инженеров станции сообщили о подозрении по ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.