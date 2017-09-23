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Главная » Страна » Сенцова отправили по этапу из колонии в Якутии, - адвокат

Сенцова отправили по этапу из колонии в Якутии, - адвокат

Сенцова отправили по этапу из колонии в Якутии, - адвокат
Олег Сенцов / Фото: РИА Новости

Место нахождения украинского режиссера неизвестно

23.09.17 642
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Украинского режиссёра Олега Сенцова, незаконно осуждённого в России, отправили по этапу из колонии в Якутии, его место нахождения неизвестно.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег находится на этапе, его место нахождения мне неизвестно. В конечной точке пути должны проинформировать адвокатов или родственников. Пока информации нет", - сказал защитник.

Отвечая на вопрос, чем может быть вызвано его перемещение по России и возможна ли подготовка к обмену, Динзе сказал: "Гадать не буду".

По его словам, Сенцова начали этапировать неделю назад.

Напомним, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогах офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

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