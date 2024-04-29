"Держим Часик": режиссер Олег Сенцов опубликовал фото с фронта

Украинские военные держат оборону в Часовом Яру, несмотря на многочисленные штурмы оккупантов. Командир роты 47-й ОМБр Сенцов показал селфи, на котором улыбается на фоне разбитого дома.

Related video

Вооруженные силы Украины продолжают оборонять Часов Яр возле Бахмута Донецкой области от атак российских военных. Режиссер, командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады Олег Сенцов опубликовал в своем Facebook фото, сделанное в городе.

"Держим Часик", — написал Олег Сенцов под фото.

Режиссер опубликовал снимок, на котором улыбается. На фоне виднеется разбитый многочисленными обстрелами дом.

Олег Сенцов в Часовом Яру Фото: Facebook/Олег Сенцов

В комментариях под снимком пользователи Facebook благодарят воина и желают ему беречь себя.

Ситуация в Часовом Яру

28 апреля заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич сообщил, что ВС РФ будут пытаться захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая. Зато украинским военным поставили задачу не дать противнику достичь своей цели. По его словам, территориальных успехов российские бойцы не имеют. В частности, их остановили в районе Богдановки, Ивановского. Тогда как южнее Клещиевки и Андреевки они захватили определенные позиции, однако ВСУ вернули их.

В тот же день начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что ВС РФ пытались штурмовать Часов Яр, обходя город с флангов. Он отметил, что противник не имеет успеха.

Напомним, 29 апреля замкомбата 5-й штурмовой бригады и офицер ВСУ Михаил Онуфер заявил, что в случае захвата Часового Яра Донецкой области, российские военные будут иметь исходные рубежи для наступления на Константиновку. Он считает, что россияне могут занять высоту, с которой будут организовывать дальнейшие атаки.