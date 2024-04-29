"Тримаємо Часік": режисер Олег Сенцов опублікував фото з фронту

Українські військові тримають оборону в Часовому Яру, попри численні штурми окупантів. Командир роти 47-ї ОМБр Сенцов показав селфі, на якому всміхається на тлі розбитого будинку.

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Збройні сили України продовжують обороняти Часів Яр біля Бахмута Донецької області від атак російських військових. Режисер, командир штурмової роти 47-ї окремої механізованої бригади Олег Сенцов опублікував у своєму Facebook фото, зроблене в місті.

"Тримаємо Часік", — написав Олег Сенцов під фото.

Режисер опублікував знімок, на якому всміхається. На фоні видніється розбитий численними обстрілами будинок.

Олег Сенцов у Часовому Яру Фото: Facebook/Олег Сенцов

У коментарях під знімком користувачі Facebook дякують воїну та бажають йому берегти себе.

Ситуація в Часовому Яру

28 квітня заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич повідомив, що ЗС РФ намагатимуться захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня. Натомість українським військовим поставили задачу не дати противнику досягти своєї мети. За його словами, територіальних успіхів російські бійці не мають. Зокрема, їх зупинили в районі Богданівки, Іванівського. Тоді як південніше за Кліщіївку й Андріївку вони захопили певні позиції, проте ЗСУ повернули їх.

Того ж дня начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що ЗС РФ намагалися штурмувати Часів Яр, обходячи місто з флангів. Він зауважив, що противник не має успіху.

Нагадаємо, 29 квітня замкомбата 5-ї штурмової бригади й офіцер ЗСУ Михайло Онуфер заявив, що в разі захоплення Часового Яру Донецької області російські військові матимуть вихідні рубежі для наступу на Костянтинівку. Він вважає, що росіяни можуть зайняти висоту, із якої організовуватимуть подальші атаки.