Хочуть захопити до 9 травня: росіяни безперервно атакують Часів Яр, - замкомандира 92-ї ОШБр

Заступник командира батальйону "Ахіллес" зазначив, що росіяни дійсно роблять все можливе, щоб захопити Часів Яр. Але їх атаки відбивають ВСУ.

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Перед ВС РФ поставили задачу захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги. І в атаку вони кидають усі свої сили. Але заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповів в ефірі "Громадського радіо", що все "що рухається у напрямку міста, все знищується" українськими військовими.

Говорячи про ситуацію у Часовому Ярі та навколо нього, військовий зазначив, що там працює кілька бригад, у тому числі 92-га окрема штурмова. Його бригада прикриває побратимів з повітря, аби противник не захопив цей населений пункт.

"Їм поставили задачу захопити місто до 9 травня, а нам поставили задачу — не дати їм цього зробити. Територіальних успіхів ворог не має. Вони (ВС РФ — ред.) зупинені в районі Богданівки, в районі Іванівського. Південніше — Кліщіївка та Андріївка, вони намагалися також захопити територію, там кілька позицій було втрачено, однак позавчора 92-га бригада позиції повернула", — розповів Маляревич.

Він зазначив, що ситуація наразі на Бахмутському напрямку дуже складна і ворожа артилерія не затихає. Але танків та БМП стало трохи менше. І українські військові все можливе, щоб не дати росіянам досягти їх мети.

"Вони дійсно роблять все можливе, щоб захопити хоча б щось по лінії каналу і навіть трошки далі", — сказав Олесь Маляревич.

Також він зазначив, що інформація про нібито захоплення ворогом кількох панівних висот, яка іноді з'являється у соцмережах, не відповідає дійсності. За його думкою, це пишуть ті блогери та журналісти, яким хочется "опублікувати інсайд".

"Мабуть, хочеться сенсацій. Там поряд є населений пункт Новий Часів Яр — це інша сторона каналу, біля Часового Яру. Туди добігло кілька штурмових груп противника, які були знищені у той самий момент. Але чомусь блогери вирішили сказати, що росіяни у Часовому Яру. Вони там були, але досить недовгий час, до висот не добігли", — сказав Маляревич.

"Там, в принципі, все, що рухається зараз у сторону Часового Яру, все знищується", — резюмував він.

Нагадаємо, зараз оборону Часового Яру посилюють спецпідрозділи ГУР МОУ. Вони мають зупинити спроби російських військових просунутися в бік агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська.