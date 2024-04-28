Хотят захватить до 9 мая: россияне непрерывно атакуют Часов Яр, — замкомандира 92-й ОШБр

Заместитель командира батальона "Ахиллес" отметил, что россияне действительно делают все возможное, чтобы захватить Часов Яр. Но их атаки отбивают ВСУ.

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Перед ВС РФ поставили задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, когда в России отмечают День Победы. И в атаку они бросают все свои силы. Но заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал в эфире "Громадського радіо", что все "что движется в направлении города, все уничтожается" украинскими военными.

Говоря о ситуации в Часовом Яру и вокруг него, военный отметил, что там работает несколько бригад, в том числе 92-я отдельная штурмовая. Его бригада прикрывает собратьев с воздуха, чтобы противник не захватил этот населенный пункт.

"Им поставили задачу захватить город до 9 мая, а нам поставили задачу — не дать им этого сделать. Территориальных успехов враг не имеет. Они (ВС РФ — ред.) остановлены в районе Богдановки, в районе Ивановского. Южнее — Клещеевка и Андреевка, они пытались также захватить территорию, там несколько позиций было потеряно, однако позавчера 92-я бригада позиции вернула", — рассказал Маляревич.

Он отметил, что ситуация сейчас на Бахмутском направлении очень сложная и вражеская артиллерия не затихает. Но танков и БМП стало немного меньше. И украинские военные все возможное, чтобы не дать россиянам достичь их цели.

"Они действительно делают все возможное, чтобы захватить хотя бы что-то по линии канала и даже немножко дальше", — сказал Олесь Маляревич.

Также он отметил, что информация о якобы захвате врагом нескольких господствующих высот, которая иногда появляется в соцсетях, не соответствует действительности. По его мнению, это пишут те блогеры и журналисты, которым хочется "опубликовать инсайд".

"Видимо, хочется сенсаций. Там рядом есть населенный пункт Новый Часов Яр — это другая сторона канала, возле Часового Яра. Туда добежало несколько штурмовых групп противника, которые были уничтожены в тот же момент. Но почему-то блогеры решили сказать, что россияне в Часовом Яру. Они там были, но довольно недолгое время, до высот не добежали", — сказал Маляревич.

"Там, в принципе, все, что движется сейчас в сторону Часового Яра, все уничтожается", — резюмировал он.

Напомним, сейчас оборону Часового Яра усиливают спецподразделения ГУР МОУ. Они должны остановить попытки российских военных продвинуться в сторону агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска.