ВС РФ не могут обойти с флангов Часов Яр: в ВСУ рассказали об особенностях штурмов врага (видео)

Российские военные проводят штурмы в составе роты на Донбассе. Также оккупанты пытаются применять механизированную составляющую, рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются штурмовать Часов Яр Донецкой области, обходя город с флангов, однако не имеют успеха. Об этом сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Эспрессо".

По его словам, оккупанты пытаются штурмовать Часов Яр, обходя его с флангов, однако для врага эта задача невыполнима. Калашников отметил, что с южного направления россиянам мешают Ивановское, где продолжаются бои, Клещиевка и Андреевка. Зато с южного фланга противник также не имеет широкого поля действий.

"Не могут (оккупанты, — ред.) зайти с флангов на сегодня, а потому пытаются штурмовать (Часов Яр, — ред.) непосредственно в лоб", — сказал Олег Калашников.

Ситуация возле Часового Яра

Он рассказал, что противник одновременно применяет КАБы и штурмует позиции ВСУ. В частности, Часов Яр россияне атакуют не на одном участке, а пытаются проводить штурмы одновременно на нескольких, чтобы достичь хотя бы каких-то результатов. Калашников отметил, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе, а потому забрасывают позиции ВСУ КАБами. Согласно тактике НАТО, сначала работает авиация, а затем пехота. Однако у врага работает все одновременно — сбрасывают бомбы и штурмуют наземными силами.

Калашников добавил, что штурмы осуществляются не более, чем в составе роты, могут быть даже меньше. Однако враг пытается поддерживать штурм механизированной составляющей. Наступление пехоты может осуществляться волной и волной, однако враг экономит технику, ведь ее меньше, чем людей.

Напомним, 26 апреля спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что оккупанты пытались взять Часов Яр Донецкой области в оперативное окружение. По его словам, для этого враг обходил населенный пункт с флангов.

В тот же день командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Юрий Федоренко сообщил, что в Ивановском и Богдановке Донецкой области продолжались сложные бои из-за того, что ВС РФ пытались обойти Часов Яр с правого и левого флангов. Оккупантам не удалось достичь значительных успехов в обоих поселках.