ЗС РФ не можуть обійти з флангів Часів Яр: у ЗСУ розповіли про особливості штурмів ворога (відео)

Російські військові проводять штурми в складі роти на Донбасі. Також окупанти намагаються застосовувати механізовану складову, розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються штурмувати Часів Яр Донецької області, обходячи місто з флангів, проте не мають успіху. Про це повідомив начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо".

За його словами, окупанти намагаються штурмувати Часів Яр, обходячи його з флангів, проте для ворога ця задача нездійснення. Калашніков зауважив, що з південного напрямку росіянам заважають Іванівське, де тривають бої, Кліщіївка та Андріївка. Натомість з південного флангу противник також не має широкого поля дій.

"Не можуть (окупанти, — ред.) зайти з флангів на сьогодні, а тому намагаються штурмувати (Часів Яр, — ред.) безпосередньо в лоб", — сказав Олег Калашніков.

Ситуація біля Часового Яру

Він розповів, що противник одночасно застосовує КАБи та штурмує позиції ЗСУ. Зокрема, Часів Яр росіяни атакують не на одній ділянці, а намагаються проводити штурми одночасно на кількох, аби досягти хоча б якихось результатів. Калашніков наголосив, що ЗС РФ мають перевагу у повітрі, а тому закидають позиції ЗСУ КАБами. Відповідно до тактики НАТО, спочатку працює авіація, а потім піхота. Проте у ворога працює все одночасно — скидають бомби та штурмують наземними силами.

Калашніков додав, що штурми здійснюються не більше, ніж у складі роти, можуть бути навіть меншими. Проте ворог намагається підтримувати штурм механізованою складовою. Наступ піхоти може здійснюватися хвилею та хвилею, проте ворог економить техніку, адже її менше, ніж людей.

Нагадаємо, 26 квітня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що окупанти намагалися взяти Часів Яр Донецької області в оперативне оточення. За його словами, для цього ворог обходив населений пункт з флангів.

Того ж дня командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Юрій Федоренко повідомив, що в Іванівському та Богданівці Донецької області продовжувалися складні бої через те, що ЗС РФ намагалися обійти Часів Яр з правого та лівого флангів. Окупантам не вдалося досягти значних успіхів в обох селищах.