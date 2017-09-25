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Главная » Страна » Музей Майдана в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет

Музей Майдана в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет

Музей Майдана в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет
Евромайдан / Фото: yatsenyuk.org.ua

Все только начинается

25.09.17 37
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Мемориально-музейный комплекс Революции достоинства в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет.

Об этом на брифинге рассказал генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, передают украинские СМИ.

"Современное экспозиционное пространство требует определенного помещения. В нашем случае это не может быть небольшая комнатка. Объявлен конкурс на организатора и подрядчика на проведение международного конкурса на проект по строительству мемориально-музейного комплекса. Завершить первый конкурс планируем в конце этого или начале следующего месяца. Результаты этого конкурса и обозначат временное переходное пространство (временное размещение музея - ред)", - сказал Пошивайло.

Он уточнил, что музею уже передан в пользование земельный участок на улице Институтской, 3, где планируется пока организовать временное музейное пространство, которым может быть малая архитектурная форма, арочная конструкция.

Также Пошивайло рассказал, что строительство музея предусматривает несколько очередей: первая часть - мемориальная, которую можно воплотить за два года; строительство же собственно музея требует больше времени.

"Завершение строительства всего мемориально-музейного комплекса займет 5-7 лет", - прогнозирует директор музея.

Пока здания музея нет, Пошивайло предлагает делать временные экспозиции музея Майдана на 5-м этаже "Украинского дома".

"Но пока этот вопрос никак решается. Мы пишем письма и проводим совещания. Но на нас обижаются наши коллеги из Музея истории Киева, которые считают, что мы хотим их выжить с экспозиционного пространства", - сказал он.

Сейчас на 5-м этаже Украинского дома - хранилище экспонатов музея истории Киева.

Напомним, 14 сентября Киевсовет выделил 1,23 га земли для строительства объекта "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства" в Киеве на аллее Небесной сотни (на улице Институтской, 3).

В составе Музея Революции достоинства, кроме экспозиции, также будут мемориал памяти и центр исследований.

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