В США выставили в музее уникальный "Алюминиевый дом" 1931 года

Когда-то, полностью металлический день считался будущим американской архитектуры. А потом он исчез на годы.

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Знаменитый "Алюминиевый дом" Альберта Фрея выставлен в Художественном музее Палм-Спрингс. Миниатюрный дом, спроектированный в Нью-Йорке в 1931 году и рассчитанный на то, чтобы простоять всего семь дней во время строительной выставки, оказался перестроенным 93 года спустя в южной Калифорнии. Об этом пишет CNN.

История "Алюминиевого дома" Альберта Фрея и его значение в истории архитектуры весьма примечательны. "Алюминий — дом для современной жизни" был спроектирован швейцарцем Фреем совместно с архитектором Лоуренсом Кохером. Кохер после был редактором журнала Architectural Record.

Алюминиевый дом в 1930-х

Фрей нашел работу у Кохера вскоре после прибытия в Нью-Йорк, до этого работая в офисе французского архитектора Ле Корбюзье. Благодаря связям Кохера они получили задание спроектировать выставочный дом для Выставки архитектуры и смежных искусств, выставки, демонстрирующей новые продукты и идеи для строительной отрасли. Их дизайн должен был стать центральным элементом шоу и привлечь широкую публику.

"Aluminaire House" подтверждает стремление улучшить скромные строительные материалы в модульной архитектуре.

Дом был небольшим — в конце концов, он должен был поместиться в выставочном зале на Манхэттене — и полностью облицован гофрированными алюминиевыми панелями на стальном каркасе. Возвышенный на пилонах, он, казалось, легко плыл по ландшафту. Дизайн был очень необычен для 1930-х. Огромные окна позволяли "общаться с природой", а на верхнем уровне располагался открытый сад. Проекты Фрея были свежими, точными, красивыми и строгими, а также строились из простых материалов.

Алюминиевый дом на обложке журнала

Но именно идеи, которые воплощал дом, сделали его таким важным в каноне творчества Фрея: стиль был европейским, но строительство было полностью американским по своей конвейерной природе, с использованием готовых материалов. Он показал публике в трех измерениях, как идеи Ле Корбюзье и движения Баухаус — простота дизайна и честность конструкции — могут быть внедрены в новый и современный образ жизни.

История Aluminaire House попала на первые полосы национальных газет и он появился на обложках многочисленных новостных журналов. За одну неделю объект посетили сто тысяч человек. Алюминиевый дом выглядел, как декорации к научно-фантастическому фильму.

Однако сразу после выставки Aluminaire House исчез из поля зрения общественности — и о нем больше не было слышно в течение примерно 50 лет.

Но оказалось, что другой современный архитектор, Уоллес К. Харрисон, купил дом сразу после выставки за 1000 долларов (около 20 000 долларов сегодня) и перевез его в свое имение в Сайоссете, штат Нью-Йорк, в качестве недорогого решения для дома на выходные.

Но дом со временем пришел в негодность и требовал постоянного ремонта.

В 1987 году, исследуя книгу о Фрее, автор, педагог и архитектор Джозеф Роза нашел давно потерянный дом. К тому времени здание находилось в крайне плачевном состоянии. Роза быстро мобилизовал сообщество по сохранению, и были приложены огромные усилия, чтобы предать гласности историю и важность дома и, в конечном итоге, спасти его от сноса.

Алюминиевый дом Фото: Palm Springs Art Museum

Aluminaire House отправили в Нью-Йоркский технологический институт, где его постепенно перестраивали и реставрировали студенты-архитекторы.

После многих лет переговоров и отладки логистики в 2020 году Aluminaire House передали Художественному музею Палм-Спрингс, который впоследствии собрал 2,6 миллиона долларов для покрытия расходов на его восстановление и будущий уход. Теперь, установленный на территории музея, он радует посетителей. Но внутрь войти пока нельзя. Так что интерьером в фирменной палитре Фрея, — он использовал желтый, бледно-голубой, коралловый, шалфейно-зеленый и бежевый, — можно полюбоваться только через большие окна.

Напомним, ранее блогеры были озадачены огромным зданием в центре Нью-Йорке. Оно часто появлялось в сериалах и фильмах и о нем писал Том Хэнкс. Но оказалось, что ничего пугающего в небоскребе без окон нет.