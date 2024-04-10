У США виставили в музеї унікальний "Алюмінієвий будинок" 1931 року

Колись, повністю металевий день вважався майбутнім американської архітектури. А потім він зник на роки.

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Знаменитий "Алюмінієвий будинок" Альберта Фрея виставлено в Художньому музеї Палм-Спрінгс. Мініатюрний будинок, спроектований у Нью-Йорку 1931 року і розрахований на те, щоб простояти лише сім днів під час будівельної виставки, виявився перебудованим 93 роки потому в південній Каліфорнії. Про це пише CNN.

Історія "Алюмінієвого будинку" Альберта Фрея і його значення в історії архітектури вельми примітні. "Алюміній — будинок для сучасного життя" був спроектований швейцарцем Фреєм спільно з архітектором Лоуренсом Кохером. Кохер після був редактором журналу Architectural Record.

Алюмінієвий будинок у 1930-х

Фрей знайшов роботу в Кохера невдовзі після прибуття до Нью-Йорка, до цього працюючи в офісі французького архітектора Ле Корбюзьє. Завдяки зв'язкам Кохера вони отримали завдання спроєктувати виставковий будинок для Виставки архітектури та суміжних мистецтв, виставки, що демонструє нові продукти та ідеї для будівельної галузі. Їхній дизайн мав стати центральним елементом шоу і привабити широку публіку.

"Aluminaire House" підтверджує прагнення поліпшити скромні будівельні матеріали в модульній архітектурі.

Будинок був невеликим — зрештою, він мав поміститися у виставковому залі на Мангеттені — і повністю облицьований гофрованими алюмінієвими панелями на сталевому каркасі. Піднесений на пілонах, він, здавалося, легко плив по ландшафту. Дизайн був дуже незвичайний для 1930-х. Величезні вікна дозволяли "спілкуватися з природою", а на верхньому рівні розташовувався відкритий сад. Проєкти Фрея були свіжими, точними, красивими і строгими, а також будувалися з простих матеріалів.

Алюмінієвий будинок на обкладинці журналу

Але саме ідеї, які втілював будинок, зробили його таким важливим у каноні творчості Фрея: стиль був європейським, але будівництво було повністю американським за своєю конвеєрною природою, з використанням готових матеріалів. Він показав публіці в трьох вимірах, як ідеї Ле Корбюзьє і руху Баухаус — простота дизайну і чесність конструкції — можуть бути впроваджені в новий і сучасний спосіб життя.

Історія Aluminaire House потрапила на перші шпальти національних газет і він з'явився на обкладинках численних новинних журналів. За один тиждень об'єкт відвідали сто тисяч людей. Алюмінієвий будинок мав вигляд, як декорації до науково-фантастичного фільму.

Однак одразу після виставки Aluminaire House зник з поля зору громадськості — і про нього більше не було чути протягом приблизно 50 років.

Але виявилося, що інший сучасний архітектор, Воллес К. Гаррісон, купив будинок одразу після виставки за 1000 доларів (приблизно 20 000 доларів сьогодні) і перевіз його до свого маєтку в Сайоссеті, штат Нью-Йорк, як недороге рішення для будинку на вихідні.

Але будинок з часом став непридатним і потребував постійного ремонту.

1987 року, досліджуючи книгу про Фрея, автор, педагог і архітектор Джозеф Роза знайшов давно загублений будинок. На той час будівля перебувала у вкрай жалюгідному стані. Роза швидко мобілізував співтовариство зі збереження, і було докладено величезних зусиль, щоб розголосити історію і важливість будинку і, в кінцевому підсумку, врятувати його від знесення.

Алюмінієвий будинок Фото: Palm Springs Art Museum

Aluminaire House відправили в Нью-Йоркський технологічний інститут, де його поступово перебудовували і реставрували студенти-архітектори.

Після багатьох років перемовин і налагодження логістики 2020 року Aluminaire House передали Художньому музею Палм-Спрінгс, який згодом зібрав 2,6 мільйона доларів для покриття витрат на його відновлення та майбутній догляд. Тепер, встановлений на території музею, він радує відвідувачів. Але всередину увійти поки що не можна. Тож інтер'єром у фірмовій палітрі Фрея, — він використовував жовтий, блідо-блакитний, кораловий, шавлієво-зелений і бежевий, — можна помилуватися тільки через великі вікна.

Нагадаємо, раніше блогери були спантеличені величезною будівлею в центрі Нью-Йорку. Вона часто з'являлася в серіалах і фільмах і про неї писав Том Генкс. Але виявилося, що нічого страшного в хмарочосі без вікон немає.