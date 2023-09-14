Що знаходиться в таємничому хмарочосі без вікон із "Секретних матеріалів" (відео)

Величезна будівля височіє посеред Нью-Йорка і вже обросла безліччю легенд і теорій змови.

Related video

Люди в соціальних мережах спантеличені загадковим 40-поверховим хмарочосом у Нью-Йорку. Моторошна будівля без вікон виділяється на тлі інших будівель і привертає увагу. Вона заввишки в сорок поверхів і зберігає всі свої таємниці всередині. Навіть актор Том Генкс у 2017 році писав у соцмережах, що це "найстрашніша будівля", яку він бачив. Про це пише Daily Mail.

Таємничий хмарочос неодноразово з'являвся у фільмах і серіалах. Його дебют відбувся у фільмі "Зимові вбивства" 1979 року, згодом він з'являвся в серіалах "Секретні матеріали" та "Містер Робот". Але навколо нього витає ореол таємничості і хмарочос навіть вважають базою "Людей у чорному" та притулком вампірів, адже саме кровососи бояться сонячного світла.

Сюжет про хмарочос AT&T Long Lines

Кожні кілька років зображення і відео моторошного хмарочоса знову циркулюють у соціальних мережах і викликають нові запитання. Ще 2017 року навіть Том Генкс написав у Твіттері: "Це найстрашніша будівля, яку я коли-небудь бачив! Що відбувається там усередині?".

Після того як відео будівлі було опубліковано цього тижня в Twitter і Reddit, коментатори почали сперечатися про те, що знаходиться всередині: одна людина написала: "Випромінює атмосферу МІ-6", а інша пожартувала: "Людям-ящерам не потрібні вікна". Правда про те, що насправді являє собою ця будівля, не зовсім відповідає диким теоріям про інопланетян і вампірів. Але вона досить цікава і має власну історію.

Хмарочос AT&T Long Lines

Хмарочос заввишки 170 метрів розташований за адресою Томас-стріт, 33 у Нью-Йорку. Відомий він як хмарочос Long Lines. Будівля була спроектована і побудована в період з 1969 до 1974 року для розміщення телефонного комутаційного обладнання AT&T (Американської телефонної і телеграфної компанії) — одного з найважливіших телекомунікаційних вузлів у США. Спроєктував його архітектор Джон Карл Варнеке.

Всередині хмарочоса AT&T Long Lines Фото: Соцмережi

Для обладнання було потрібно багато місця і безпека, тому поверхи будівлі вищі за середній (5,5 метрів). Незважаючи на те, що його висота дорівнює 40-поверховій вежі, насправді в ньому всього 29 поверхів. Ходять чутки, що хмарочос спочатку був спроектований таким чином, щоб витримати ядерний вибух, і в ньому було достатньо їжі, щоб у разі катастрофи забезпечити життя 1500 людям протягом двох тижнів. Зовнішні стіни зроблені із залізобетону й облицьовані шведським гранітом.

Для чого хмарочос AT&T Long Lines використовується сьогодні?

З моменту побудови вежа без вікон функціонувала як міжміська телефонна станція AT&T до 1999 року, коли компанія переїхала в інше місце. Сьогодні хмарочос без вікон все ще іноді використовується за своїм первісним призначенням для комутації телефонного зв'язку деякими місцевими операторами зв'язку.

Вхід у хмарочос AT&T Long Lines Фото: Скриншот

Повідомляється, що інші частини будівлі використовуються як центр обробки даних з високим рівнем безпеки. Зараз вона більш відома як Томас-стріт, 33, а не як будівля AT&T або будівля Long Lines.

Темні таємниці хмарочоса Long Lines

Розслідування The Intercept у 2016 році показало, що коли справа доходить до цієї будівлі, є щось більше, ніж здається на перший погляд. Вони, як і безліч прихильників теорії змови, вважають, що це секретна база АНБ (Агентства національної безпеки). Їхнє розслідування, що включає в себе документи Едварда Сноудена, які просочилися, надало "переконливі докази" того, що будинок 33 на Томас-стріт слугував місцем спостереження АНБ під кодовою назвою "Титанпойнт".

Кадр із 2 серії 11 сезону "Секретних матеріалів" Фото: Скриншот

Ресурс The Intercept стверджує, що, за словами колишнього інженера AT&T, "існує великий міжнародний "шлюз", який маршрутизує телефонні дзвінки між Сполученими Штатами і країнами по всьому світу". Як повідомляється, агентство прослуховувало ці дзвінки з охоронюваного приміщення в будівлі AT&T, що є одним із найважливіших місць спостереження Агентства національної безпеки в Сполучених Штатах.

У документах Едварда Сноудена, що просочилися, стверджується, що цю споруду використовували для стеження за телефонними дзвінками, повідомленнями й онлайн-активністю, і все, що в ній відбувалося, носило таємничу назву "Проєкт X". АНБ відмовилося дати The Intercept коментар щодо розслідування, а що насправді відбувається за дверима будівлі, залишається загадкою.

Які ще теорії?

Деякі користувачі соціальних мереж схиляються до диких теорій, що в бетонному хмарочосі ховаються вампіри, або там досліджують інопланетян. Інші вважають, що це притулок для справжніх "Людей у чорному". Треті жартують, що будівля нагадує монументальні споруди з "Дюни", або притулок Бетмена.

Нагадаємо, цього року виповнилося 50 років Вежі Монпарнас, єдиному хмарочосу Парижа, який усі ненавидять.