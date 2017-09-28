Одиночные взрывы в Калиновке могут продолжаться еще 3-4 дня, – Минобороны

Взрывы боеприпасов на складе боеприпасов в Калиновке могут продолжаться до конца недели, однако обстановка в эпицентре пожара стабилизировалось. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам начальника вооружения ВСУ Николая Шевцова, ликвидация последствий пожара продолжается, а одиночные взрывы в Калиновке будут слышны еще в течение 3-4 дней.

Сейчас на территории работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, привлечено семь пожарных танков. Они дежурят непосредственно в зоне ликвидации.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.