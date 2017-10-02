Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика В Украину идет тепло

Инфографика В Украину идет тепло

<span class="label red">Инфографика</span> В Украину идет тепло
kavkazchat.com

И дожди

02.10.17 236
000

На текущей неделе в большинство областей Украины придет потепление, практически каждый день будут идти дожди.

В понедельник в Украине будет прохладно и без осадков, пишет УНИАН. На востоке до +13°, на западе до +15°. В центре столбик термометра поднимется до +13°, на севере до +10°. На юге – до +14°.

Погода на 2 октября

 

Во вторник, 3 октября, на западе Украины пройдут дожди. В западных областях до +18°, в остальных регионах +11°...+16°.

Прогноз на 3 октября

 

В среду, 4 октября, местами ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +20°. В остальных регионах до +16°.

Прогноз на 4 октября

 

В четверг в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет. Ночью по стране +7°...+10°, днем на юге до +21°.

Прогноз на 5 октября

 

В пятницу в большинстве регионов ожидается солнечная погода. На юге до +22°, в остальных регионах +13°...+21°.

Прогноз на 6 октября

 

7 и 8 октября в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +3°, на остальной территории +5°…+10°. Днем температура по стране +11°...+25°. В воскресенье ночью на западе до +3°, днем в Украине +11°...+23°.

Прогноз на 7 октября

 

Прогноз на 8 октября

 

Народный прогноз

2 октября – Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

3 октября – Евстафия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.

4 октября – Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - на холодную зиму.

5 октября – Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

6 октября - Иннокентия, Зачатия св. Иоанна Крестителя. По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы. Сорняк высокий - снега зимой будет много.

7 октября - Феклы первомученицы, Владислава. Много желудей на дубе - жди мягкую зиму и плодородный год. Гром гремит 7 октября - зима будет теплой и малоснежной.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Сентябрь оказался на 2,5 градуса теплее климатической нормыВ понедельник в Украине будет холодноНа выходных будет прохладно

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2577
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 19489
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 1782
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 7983
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 2795
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 3707
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 3604
  8. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 2344
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 27961
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1304
  1. На Марсе зафиксировано мощное сияние 3586 / 4163
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2358 / 19489
  3. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 2040 / 27961
  4. NASA: Один из крупнейших айсбергов в истории начал распадаться на части 2003 / 2311
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1600 / 48327
  6. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 1283 / 1481
  7. Сегодня вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины 1213 / 1396
  8. Война в Украине помогает олигархическим структурам, — Лайош Бокрош 980 / 1431
  9. Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие для защиты 970 / 1142
  10. Мы их теряем. 8 вещей, запасы которых могут вскоре иссякнуть 890 / 1332
  1. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 24 / 27961
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 18 / 19489
  3. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 14 / 1481
  4. Простая арифметика. Как научить детей учиться 9 / 2270
  5. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 5 / 7983
  6. Мы их теряем. 8 вещей, запасы которых могут вскоре иссякнуть 5 / 1332
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 76325
  8. Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие для защиты 5 / 1142
  9. Зверский остров. Где человек лицом к лицу встречается с дикой природой 4 / 615
  10. За год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян, - Геращенко 4 / 592
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.