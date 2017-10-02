На текущей неделе в большинство областей Украины придет потепление, практически каждый день будут идти дожди.

В понедельник в Украине будет прохладно и без осадков, пишет УНИАН. На востоке до +13°, на западе до +15°. В центре столбик термометра поднимется до +13°, на севере до +10°. На юге – до +14°.

Погода на 2 октября

Во вторник, 3 октября, на западе Украины пройдут дожди. В западных областях до +18°, в остальных регионах +11°...+16°.

Прогноз на 3 октября

В среду, 4 октября, местами ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +20°. В остальных регионах до +16°.

Прогноз на 4 октября

В четверг в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет. Ночью по стране +7°...+10°, днем на юге до +21°.

Прогноз на 5 октября

В пятницу в большинстве регионов ожидается солнечная погода. На юге до +22°, в остальных регионах +13°...+21°.

Прогноз на 6 октября

7 и 8 октября в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +3°, на остальной территории +5°…+10°. Днем температура по стране +11°...+25°. В воскресенье ночью на западе до +3°, днем в Украине +11°...+23°.

Прогноз на 7 октября

Прогноз на 8 октября

Народный прогноз

2 октября – Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

3 октября – Евстафия. На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.

4 октября – Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - на холодную зиму.

5 октября – Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

6 октября - Иннокентия, Зачатия св. Иоанна Крестителя. По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы. Сорняк высокий - снега зимой будет много.

7 октября - Феклы первомученицы, Владислава. Много желудей на дубе - жди мягкую зиму и плодородный год. Гром гремит 7 октября - зима будет теплой и малоснежной.