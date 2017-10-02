Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии

Люди, оправдывающие аннексию Крыма Россией, проводят параллели между нынешним референдумом в Каталонии и крымскими событиями трёхлетней давности. Фокус разбирался, почему эти сравнения некорректны во всём, кроме одного: оба плебисцита не имеют юридической силы

Конституция Испании не даёт регионам права самостоятельно принимать решения о выходе из состава государства, это возможно лишь по итогам общеиспанских референдумов. Поэтому плебисцит о независимости Каталонии, прошедший 1 октября, испанские власти объявили незаконным, попытавшись сорвать голосование. Это привело к стычкам каталонцев с силовиками и спровоцировало массовые акции протеста.

Несмотря на противодействие силовиков, правительство Каталонской автономии посчитало референдум состоявшимся, сообщив, что проголосовало 2,2 млн из 5,3 млн избирателей, 90% проголосовавших высказалось за независимость.

Накануне голосования каталонский парламент принял закон о референдуме, в соответствии с которым парламент должен обсудить вопрос об объявлении независимости спустя двое суток после объявления официальных результатов голосования. Закон был заблокирован Конституционным судом Испании, но сторонников независимости это не останавливает: по всему региону проходят митинги и шествия сепаратистов.

Симпатизирующие России, в очередной раз пытаясь оправдать аннексию Крымского полуострова, пробуют сравнивать события в Каталонии и в Крыму. Комментируя реакцию Еврокомиссии, объявившей референдум незаконным, они утверждают, что каталонцы, как и крымчане, сталкиваются с политикой двойных стандартов. Фокус разбирался, почему эти сравнения некорректны.

1

Правом на самоопределение обладает народ. Сознавая это, в 2014 году россияне создали понятие "народ Крыма", умалчивая при этом, что большая часть провозглашённой ими общности — этнические русские, у которых есть своё государство. По идее устроители крымского референдума могли бы попробовать апеллировать к международному праву, если бы дали высказаться исключительно коренным народам — крымским татарам, караимам и крымчакам.

В Каталонии, являющейся автономией в составе Испании, главной силой сепаратистского движения выступил коренной народ — каталонцы.

2

Пророссийские политические движения Крыма долго никто не воспринимал всерьёз, в том числе сами крымчане. К началу крымского кризиса партия "Русское единство", являвшаяся ядром пророссийских сил, имела только три из ста мест в Верховном совете Крыма. В начале февраля 2014 года крымчан опрашивал Киевский международный институт социологии. Лишь 41% высказывался за объединение России и Украины в одно государство, и это притом, что к моменту опроса жители полуострова уже несколько месяцев жили в условиях тотальной информационной обработки со стороны российской пропаганды.

Каталонцы последовательно поднимают вопрос о независимости много лет, первая попытка отделиться от Испании была предпринята ещё в 1871 году. В 2009–2010 годах прошла серия неофициальных консультативных референдумов о независимости Автономной области Каталония. За независимость стабильно высказывалось более 90% проголосовавших.

3

Дата референдума о статусе Крыма переносилась несколько раз. Сначала его назначили на 25 мая 2014 года, затем на 30 марта, а вскоре — на 16 марта. Менялись и формулировки вопросов, которые собирались вынести на обсуждение: от расширения полномочий и усиления статуса АРК в составе Украины до вхождения в состав России на правах субъекта Федерации.

Подготовкой к референдуму 2017 года каталонцы занялись ещё в 2014 году, когда аналогичный плебисцит был заблокирован властями Испании. Тогда его организаторы смогли провести лишь опрос населения по вопросу независимости, лишённый юридической силы.

4

Референдум в Крыму проходил при полном контроле территории полуострова войсками Российской Федерации.

Накануне референдума Каталония не пережила военного вторжения.

5

Цель крымского референдума не скрывалась — присоединение к России. Провозглашение независимости Крыма требовалось лишь как предлог для завершения операции по аннексии полуострова Российской Федерацией. После подведения итогов голосования самопровозглашённое государство "Республика Крым" просуществовало всего сутки — с 17 по 18 марта 2014 года.

Жители Каталонии хотят жить в своём государстве.