АТО: враг бил из "Града" по Гнутово

3 октября по состоянию на 18:00 в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано четыре случая нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении около 01:00 боевики из автоматического гранатомета обстреляли позиции ВСУ в районе Гнутово. Украинские военные открыли ответный огонь. В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Кроме того пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня "Град". В 16:00 враг выпустил 15 снарядов из "Града" по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутово.

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На донецком направлении противник дважды обстреливал юго-восточные окраины Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных и стрелкового оружия.