Законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрирован в Верховной Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" под номером 7163.
Инициатором выступает президент Украины Петр Порошенко.
Согласно пояснительной записке, законопроект определяет правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как временно оккупированной территории Украины. Документ определяет цели и средства государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, особенности реализации и защиты прав граждан Украины, которые проживают на этих территориях.
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Проект закона также определяет порядок руководства мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны на территориях Донецкой и Луганской областей.
Сразу же в парламенте появился альтернативный законопроект № 7163-1, который подала группа депутатов во главе с вице-спикером Оксаной Сыроид.