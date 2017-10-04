Законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрирован в Верховной Раде

За документом закрепили номер 7163, опубликован текст законопроекта и пояснительная записка к нему

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" под номером 7163.

Инициатором выступает президент Украины Петр Порошенко.

Согласно пояснительной записке, законопроект определяет правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как временно оккупированной территории Украины. Документ определяет цели и средства государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, особенности реализации и защиты прав граждан Украины, которые проживают на этих территориях.

Проект закона также определяет порядок руководства мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны на территориях Донецкой и Луганской областей.

Сразу же в парламенте появился альтернативный законопроект № 7163-1, который подала группа депутатов во главе с вице-спикером Оксаной Сыроид.