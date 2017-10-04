В Киеве задержали курьера, переправлявшего наркотики в СИЗО

Правоохранители задержали курьера, который пытался доставить наркотики на территорию СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции рассказали, что инцидент произошел на улице Довнар-Запольского. Ранее правоохранители получали информацию о попытке доставки наркотиков в СИЗО, и заметив автомобиль неподалеку от изолятора - пошли провести осмотр.

"Во время осмотра автомобиля "Опель" работники полиции изъяли полиэтиленовый пакет со шприцами, а также 40 граммов метадона, более 500 граммов каннабиса, 500 таблеток неизвестного происхождения и димедрол", - говорится в сообщении.

Мужчина признался, что планировал продать наркотики в СИЗО, перекинув их через забор. Также его ранее привлекали к ответственности за совершение квартирной кражи и продажу наркотиков.

Напомним, имена всех лидеров Медельинского картеля зарегистрированы как торговые марки.