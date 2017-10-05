13 октября в 17.30. в КВЦ «Парковый» (г. Киев, Парковая дорога, 16a) состоится вручение V ВСЕУКРАИНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИИ IBUILD лучшим представителям строительной отрасли Украины!

На церемонии награждения будут объявлены лучшие специалисты, предприятия, проекты и объекты строительной сферы 2017!

Все номинанты представлены в трех основных категориях награждения: Персональная Премия «Кращий серед рівних», Корпоративная Премия достижений «Вимір успіху» и Премия молниеносных достижений «Відкриття року».

Гостей ждет яркая концертная программа: народная артистка Украины Оксана Билозир, украинская певица Кристина Соловий, Национальный академический духовой оркестр Украины (солистка Алина Башкина), группа «КИТУТИК». Изысканный банкет от компании «Фигаро», - одной из лучших кейтеринговых компаний Украины. Концептуальная атмосфера, незабываемые впечатления и новые перспективные знакомства. Ведущие церемонии награждения - Габриэлла Масанга и Олег Панюта.

Мероприятие объединит представителей органов государственной власти, дипломатических представительств, международных организаций, руководителей ведущих компаний Украины, общественность и СМИ.

Ежегодная Премия Ibuild не имеет аналогов и проводится Конфедерацией строителей Украины с целью привлечения внимания к достижениям компаний и деятелей рынка, их вклада в развитие строительной отрасли Украины!

Стать лауреатом Премии IBUILD для компаний означает подтверждение собственных достижений, вдохновения к новым свершениям, укрепления своего авторитета и всеукраинское признание. Со времен первого конкурса к участию привлечены более 1000 строительных компаний из всех областей Украины.

В начале 2018 начнется прием заявок на участие в конкурсе уже VI ВСЕУКРАИНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИИ IBUILD. Представители отрасли снова будут бороться за право на звание лауреата Главной строительной премии Украины!

Заказ приглашений по ссылке: http://kvytky.com/event/ibuild_glavnaya_stroitelnaya_premiya_strany

Сайт мероприятия: ibuild.ua

Аккредитация СМИ на церемонию награждения по телефону (044) 200-04-51 или по электронной почте office@kbu.org.ua