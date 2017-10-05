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Реинтеграция Донбасса

Турчинов обнаружил российскую резидентуру в украинском парламенте

Турчинов обнаружил российскую резидентуру в украинском парламенте
Александр Турчинов / Фото: Пресс-служба СНБО

По словам секретаря СНБО сегодняшний провал в Верховной Раде фактически перечеркнул надежды миллионов украинцев

05.10.17 144
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что к сегодняшнему срыву рассмотрения законопроектов относительно оккупированного Донбасса причастны агенты России.

"К большому сожалению, российская агентура, которая работает в парламенте, фактически спровоцировала блокирование без каких-либо оснований, без какой-либо аргументации президиума ВР, что привело к срыву парламентского заседания", - сказал он на брифинге в Верховной Раде, передает УНИАН.

По словам Турчинова, блокирование парламентской трибуны было сознательной провокацией, чему нет оправданий.

Он отметил, что сегодняшний провал в парламенте "фактически перечеркнул надежды и Вооруженных сил Украины, и надежды миллионов украинцев". 

Напомним, 5 октября во время рассмотрения законопроектов о реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО часть народных депутатов заблокировала трибуну, спровоцировав драку. Из-за этого рассмотрение законопроектов по Донбассу было прервано.

После перерыва спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл пленарное заседание, рассмотрение законопроектов по Донбассу отложено. Петр Порошенко срочно прибыл в парламент.

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