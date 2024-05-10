Наступление продолжается: эксперт рассказал, на каком направлении ВС РФ достигли наибольших успехов

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что, по сравнению с 2022 годом, состояние российского войска улучшилось, а уровень подготовки военных вырос.

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На одном из направлений российские военные достигли наибольших, но не полезных успехов, в то время как от результатов битвы за Часов Яр зависит дальнейшая судьба по крайней мере четырех крупных городов, поэтому его судьба имеет стратегически важное значение. Об этом в эфире Radio NV заявил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, ВС РФ продолжают наступление вдоль всей линии фронта. При этом они достигли определенных успехов только в Донецкой области.

"Я напомню, что несколько дней назад мы потеряли еще одно село, на Купянском направлении на Харьковщине... Основные успехи у россиян в пределах Донецкой области. Именно на том направлении, которое называют Авдеевским, хотя не неправильно, его уже давно нужно называть Покровско-Кураховским. Вот на этом направлении на сегодняшний день россияне достигают наибольших успехов. И там они прилагают почти наибольшие усилия. И наибольшие усилия они конечно же прилагают для наступления на Часов Яр", — сказал Дикий.

Вместе с этим эксперт снова добавил, что для Донецкой области этот населенный пункт играет стратегически важное значение, поэтому за него ведутся наиболее ожесточенные бои. По словам Евгения Дикого, по сравнению с 2022 годом россияне улучшили состояние своего войска, вырос уровень подготовки их военных.

8 мая майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин назвал нынешнюю ситуацию на фронте едва ли не самой угрожающей ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. По его словам, Украина потеряла много времени, тянула с мобилизацией, а оккупанты готовились к новому наступлению.

Также Фокус писал, что, по словам начальника пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олега Калашникова, ВС России ставили перед собой цель полностью захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, однако это им не удалось.