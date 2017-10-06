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Реинтеграция Донбасса

Столтенберг высказался за введение миротворцев на Донбасс

Столтенберг высказался за введение миротворцев на Донбасс
Йенс Столтенберг / Фото: Reuters

По словам генсека НАТО, они должны быть в том числе и на границе с Россией

06.10.17 124
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Миротворцы ООН должны быть размещены по всей территории конфликта на Донбассе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свобода, на которое ссылаются мировые СМИ.

По его словам, миротворцы должны осуществлять патрулирование по всей зоне конфликта, в том числе на границе с Россией и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Мы приветствуем все идеи и предложения, которые могут помочь нам в выполнении Минских соглашений, в частности, соблюдении перемирия и отводе тяжелых вооружений", - сказал Столтенберг.

Напомним, Турчинов обнаружил российскую резидентуру в украинском парламенте.

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