Столтенберг высказался за введение миротворцев на Донбасс

Миротворцы ООН должны быть размещены по всей территории конфликта на Донбассе.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свобода, на которое ссылаются мировые СМИ.
По его словам, миротворцы должны осуществлять патрулирование по всей зоне конфликта, в том числе на границе с Россией и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
"Мы приветствуем все идеи и предложения, которые могут помочь нам в выполнении Минских соглашений, в частности, соблюдении перемирия и отводе тяжелых вооружений", - сказал Столтенберг.
Напомним, Турчинов обнаружил российскую резидентуру в украинском парламенте.