Российско-террористические войска на оккупированных территориях Донбасса эволюционировали с начала войны в 2014 году.
Об этом свидетельствует размещенная народным депутатом, координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком инфографика на его странице в Facebook.
Вместе с составом бандформирований и регулярных частей армии РФ менялись и их задачи: от дестабилизации ситуации до формирования полноценных организационно-штатных структур ВС РФ.
Источник: facebook.com/dmitry.tymchuk