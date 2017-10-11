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Горбатюк намерен обжаловать вынесение ему выговора

Горбатюк намерен обжаловать вынесение ему выговора
Сергей Горбатюк / Фото: РБК-Украина

По мнению начальника департамента спецрасследований ГПУ, в комиссии подошли формально к решению дела

11.10.17 7
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Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк намерен обжаловать решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) об объявлении ему выговора. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

"Буду обжаловать. Это решение является незаконным и по сути, и по форме. Закон предусматривает два способа обжалования в административном суде и в Высшем совете правосудия. Я думаю, что буду обжаловать в административном суде", – сказал он.

По словам Горбатюка, заместитель генпрокурора Юрий Столярчук написал обращение в КДКП о признаках дисциплинарного проступка.

"Примерно с февраля по июль заместитель генерального прокурора совершал различные препятствия привлечению определенных лиц в трех уголовных производствах. В одном случае закрыл уголовное производство, в другом – не сообщал о подозрении судьи. Эти решения мною обжаловались, реакции не было. Потом было постановление – забрать у нас эти производства, передать в другое подразделение... Столярчук написал обращение в КДКП, что я не передаю производства в другое подразделение, в чем есть признаки дисциплинарного проступка", – сказал Горбатюк.

По мнению начальника департамента спецрасследований ГПУ, в комиссии подошли формально к решению дела.

"Сегодня КДКП согласилась с его предложением – объявила выговор. Они подошли исключительно формально – есть постановление невыполненное, получайте выговор. А о том, что есть ряд незаконных действий по признакам преступления действий руководства, которые привели к этой ситуации – этому никакой оценки не дано", – заявил Горбатюк.

Напомним, 11 октября 2017 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила вынести выговор начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. О причинах этого решения не сообщалось. В Генпрокуратуре пока эту ситуацию не комментировали.

Горбатюк в комментарии УНИАН заявил, что выговор является следствием его конфликта с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком, который требовал от него передачу определенных дел.

"Выговор стал следствием затянувшегося конфликта еще с июля с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком. По трем уголовным производствам Столярчук уже длительное время совершал действия для привлечения определенных лиц к ответственности – закрытие дела, неподписание подозрения лицу, передача дела в другое подразделение", – заявил он.

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