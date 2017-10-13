О компенсации Украине за Крым не может быть и речи, - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее предложение президента Чехии Милоша Земана, согласно которому Украина должна признать Крым российским, но при этом Киев может попросить у Москвы компенсацию.

"Мы уважаем авторитетного европейского политика Земана. Но речи ни о какой компенсации идти не может. Было принято решение о выходе Крыма из состава Украины на фоне переворота. И после этого уже было принято решение о вступлении в РФ, которые российская сторона приняла, поэтому сама формулировка, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, они с нашей точки зрения не совсем правильные, точнее говоря, совсем не правильные", — цитирует Пескова life.ru.

Песков призвал уважать волю крымчан, которые якобы на референдуме проголосовали за вступление в состав России.

"Мы надеемся, что со временем это признание наступит. Должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова. И также впоследствии мы надеемся, что будет возможна нормализация российско-украинских отношений", — отметил Песков.

Напомним, в России представили купюры с оккупированным Крымом.