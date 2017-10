«Долой моду, давайте наряжаться!» Сегодня, когда в Киеве на Бассейной, 11 открылся новый бутик Moschino, реализовать знаменитый призыв основателя бренда Франко Москино стало не только легко, но и приятно. Достаточно заглянуть за лаконичный и строгий фасад нового монобрендового магазина, как попадаешь в волшебный мир зазеркалья, где пространство многократно расширяется при помощи зеркальный поверхностей, а время движется вспять.

Графичные линии интерьера, выдержанного в фирменной чёрно-белой гамме, сдержанная роскошь глянцевых плоскостей, благородный блеск хромированных элементов и холодная элегантность стекла — словно элегантная упаковка, в которой надёжно спрятан главный сюрприз, способный изменить ваше представление о стиле. Неслучайно некоторые витрины внутри помещения оформлены как огромные бумажные пакеты с обновками, изучение которых превращается в увлекательное приключение. На вешалках и манекенах бутика бомбами стильного озорства и изысканного цвета «взрываются» оригинальные модели одежды, обуви и аксессуаров из зимней коллекции Moschino Boutique.

«К нам приходят за нетривиальными вещами, — рассказывают в бутике. — Между тем наша коллекция очень сбалансированная, а потому знакомство с брендом можно начать с базового чёрного платья с бантами или безупречно скроенного приталенного пальто, но мы уверены, что вскоре вы не сможете устоять перед искушением приобрести более смелые наряды». И действительно, роскошные шерстяные кардиганы цвета фуксии и нежных пудровых оттенков, мягкие кашемировые джемперы с оригинальными деталями, объёмные мохеровые пальто в чёрный горох сами идут в руки — их хочется гладить, как любимое домашнее животное.

Здесь, среди зеркал и фантастически красивых вещей, интересно играть в перевоплощения. Из элегантной бизнес-леди в твидовом костюме a-ля Chanel цвета спелой айвы и классической шифоновой блузке с оборками, уютной кошечки в пышной юбке-шортах и женственном кардигане или инфантильной красотки в легком шифоном платье с затейливой драпировкой из рюшей можно легко превратиться в femme fatale в сверкающем латексом плаще или роскошном блейзере, отделанном облаком невесомых перьев. А стоит надеть изящное габардиновое пальто О-силуэта или парку в стиле милитари с отделкой из фатина, свитшот с фирменным медведем Moschino или небесной красоты пальто с барочными принтами, и ваш образ трансформируется кардинально. Но главное останется неизменным — благодаря виртуозному крою все модели отлично сидят на любой фигуре и доступны в размерной сетке от 38 до 48. Поэтому, какой бы look вы не создавали, все вещи коллекции Moschino Boutique отлично комбинируются, заряжая ваш индивидуальный стиль энергией современности с небольшой толикой самоиронии. Достаточно взять в руки знаменитую сумку-косуху из натуральной кожи наппа, где каждая из 100 деталей собрана вручную, чтобы с первого взгляда всем стало ясно: да это же Moschino.

Джереми Скотт

«Все красивые шляпки создаются из ничего — как и все хорошие репутации», — сказал когда-то Оскар Уайльд. Однако креативный директор Moschino Джереми Скотт доказал, что высокое реноме — важная часть секрета его успеха в мире модной индустрии. Его способность виртуозно считывать все эстетические коды бренда, доскональное знание истории моды и умение переосмыслить её в легком и позитивном ключе рождает особый мир Moschino, где актуальная тема милитари подаётся с тонкой иронией, а изысканная женственность и итальянский шарм подчёркнуты контрастными деталями.

Мадонна и Джереми Скотт

И какую бы тему ни избрал для своего творчества Джереми Скотт, каждая его вещь превращается шедевр, заряженный энергией харизматичного стиля легендарного бренда. Не стала исключением и новая яркая эклектичная коллекция Moschino Boutique AW/1718 — она готова к модному бою с осенней хандрой и зимней апатией!

Кэти Перри и Джереми Скотт

Неудивительно, что одежду и аксессуары Moschino покупают не только за великолепное качество made in Italy и неповторимый стиль, но и для настроения — for fun. А армия селебрити, которые любят и носят бренд, состоит из самых продвинутых fashionista — это Ферги, Кэтти Пэри, Мадонна, Гвен Стефани, Бейонсе, Леди Гага, Рианна, Пэрис Хилтон и многие другие. Теперь к ним присоединяются и украинские it girl, разделяющие главный принцип Джереми Скотта: «Мода нужна, чтобы нести нам радость, заставлять нас чувствовать себя сексуальными и шикарными».

Наталья Кирьянова