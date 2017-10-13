Украина подала в ВТО третий иск против РФ из-за ограничений импорта

Украина подала новый иск против Российской Федерации во Всемирную организацию торговли (ВТО) из-за ограничений импорта продовольственной и промышленной продукции. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

В течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер, направленных на ограничение импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины. Как следствие, экспорт продукции в РФ, на традиционный рынок, фактически прекратился.

"Поэтому Украина сегодня направила требование о проведении консультаций с Российской Федерацией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев. Это уже третье дело против России в ВТО", – отметила Микольская.

В Минэкономразвития сообщили, что экспорт соков упал с $72 млн в 2013 году (за год до введения запрета) до всего $400 тысяч за первое полугодие 2017 года; пива – с почти $400 тыс. в 2013-ом до $0,4 тыс. в 2015-ом, сейчас торговля не ведется; кондитерской продукции – с $482 млн в 2013 году до $663 тыс. в первом полугодии 2017 года; обоев (ограничения введены в апреле 2015 года, экспорт сократился с $201 млн в 2014-ом до $66 млн в 2015-ом и до $26,6 млн за первое полугодие 2017 года).

Согласно установленной процедуре Российская Федерация должна в течение 10 дней направить ответ на полученное требование о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. После получения согласия Российской Федерации будет согласована дата и место проведения консультаций.

Данное дело станет первым в Органах урегулирования споров ВТО, когда оспариваются положения Соглашения об упрощении процедур торговли.