Участок границы с Венгрией на Закарпатье находится в частных руках

Об этом заявил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает "112 Украина".

По словам Матиоса, сотрудники Госпогранслужбы не имеют полноценного доступа к нему.

"Так, фактически 150 км - это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще "гуляйполивських" времен. Когда барон, говорят у цыган, кто-то говорит староста или старше на территории руководит этими людьми, которые восторженно смотрят на руку "дающую", - заявил он.

Как утверждает Матиос, об этом он намерен доложить Генпрокурору Юрию Луценко.

"Я настаиваю, мне поручил Генпрокурор, я буду докладывать ему об этой ситуации. Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться", - заявил Матиос.

Напомним, у закарпатских таможенников оказались венгерские паспорта.