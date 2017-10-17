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Ситуация на Донбассе

СБУ направила в суд дело российского военного Агеева

СБУ направила в суд дело российского военного Агеева
Фото: YouTube

Следствие установило, что военнослужащий ВС РФ с марта 2017 года присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной разведроты

17.10.17 30
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Следователи Службы безопасности Украины направили в суд материалы уголовного производства, открытого в отношении российского военнослужащего и диверсанта Виктора Агеева, а также двух боевиков самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Следствие установило, что военнослужащий вооруженных сил РФ с марта 2017 года присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной "разведывательной роты". Двое его сообщников, жители Алчевска и Северодонецка, с 2014 года находились в составе бандформирований Дремова и так называемого "казачьего полка имени Платова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2017 года в составе диверсионной группы они выдвинулись на подконтрольную украинской власти территорию Новоайдарского района. Диверсантов обнаружили военнослужащие Вооруженных сил Украины. Так, во время задержания двое боевиков были уничтожены на месте.

"Действия террористов квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание сроком от 8 до 15 лет лишения свободы", - добавили в СБУ.

Напомним, Москва призвала Киев обеспечить доступ консулов к задержанному Агееву.

 

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