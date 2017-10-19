Польша не поддержала Венгрию в борьбе с украинской реформой образования

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал венгерскому коллеге Петеру Сийярто в подписании совместного письма в адрес Украины по закону об образовании. Об этом он сообщил в интервью венгерскому изданию Heti Valasz, передает РБК-Украина со ссылкой на Rp.pl.
"Я не буду осуждать этот закон, поскольку это двустороннее дело между Венгрией и Украиной. Однако, я бы не политизировал проблему, учитывая сложности Украины из-за российской агрессии. Убежден, что ситуацию можно решить мирным, менее эмоциональным способом", – отметил Ващиковский.
Он также отметил, что обсуждал это с Сийярто, когда тот предложил отправить совместное письмо официальному Киеву. По его словам, Варшава не разделяет "эмоциональные декларации" Сийярто, поскольку украинский закон предусматривает урегулирование ситуации вокруг русскоязычных школ.
Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об образовании, согласно которому, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.
Но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
Новый закон об образовании вызвал критику некоторых стран. Особо жесткую позицию в отношении украинской реформы образования заняла Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решил инициировать обсуждение украинской реформы образования на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание Совета запланировано на 8 декабря 2017 года.