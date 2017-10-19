Польша не поддержала Венгрию в борьбе с украинской реформой образования

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал венгерскому коллеге Петеру Сийярто в подписании совместного письма в адрес Украины по закону об образовании. Об этом он сообщил в интервью венгерскому изданию Heti Valasz, передает РБК-Украина со ссылкой на Rp.pl.

"Я не буду осуждать этот закон, поскольку это двустороннее дело между Венгрией и Украиной. Однако, я бы не политизировал проблему, учитывая сложности Украины из-за российской агрессии. Убежден, что ситуацию можно решить мирным, менее эмоциональным способом", – отметил Ващиковский.

Он также отметил, что обсуждал это с Сийярто, когда тот предложил отправить совместное письмо официальному Киеву. По его словам, Варшава не разделяет "эмоциональные декларации" Сийярто, поскольку украинский закон предусматривает урегулирование ситуации вокруг русскоязычных школ.

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Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об образовании, согласно которому, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

Но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Новый закон об образовании вызвал критику некоторых стран. Особо жесткую позицию в отношении украинской реформы образования заняла Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решил инициировать обсуждение украинской реформы образования на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание Совета запланировано на 8 декабря 2017 года.