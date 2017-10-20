Вороненков планировал назвать неизвестные факты об аннексии Крыма и оккупации Донбасса, – прокурор

Полноценно расследовать роль российских спецслужб в организации убийства пока не представляется возможным

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков планировал начать проект по сбору и публикации неизвестных фактов об аннексии Крыма и оккупации Донбасса и причастности к этому отдельных должностных лиц Российской Федерации. Об этом заявил прокурор Киева Роман Говда, передает Укринформ.

"Вороненков планировал в начале апреля 2017 начать новый проект. Данный проект заключался в сборе и обнародовании неизвестных фактов о аннексии Крыма и оккупации Донбасса", – сказал Говда.

По словам главы столичной прокуратуры, Вороненков намеревался установить роль и участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса отдельных должностных лиц Российской Федерации.

По мнению следствия, этот запланированный проект Вороненкова, а также преследование его российскими спецслужбами за некогда возбужденное им уголовное дело "Трех китов" и его позиция относительно пребывания российских войск на территории Украины привели к заказу убийства.

При этом Говда отметил, что следствие не нашло тех людей, которые стояли за государственной позицией России в убийстве Вороненкова.

"В настоящее время это невозможно конкретизировать. Мы не можем проводить собственные следственные действия на территории России в объемах, достаточных для полного понимания роли в этом убийстве того или иного подразделения Федеральной службы безопасности или Главного управления разведки Российской Федерации", – отметил он.

Ранее сообщалось, что, по данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции заказчика убийства Вороненкова.

Мотивом убийства Вороненкова, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.