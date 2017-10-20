Во Львов прибыл первый авиарейс итальянского лоукостера

Самолеты Ernest Airlines дважды в неделю будут летать в Милан

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines начала совершать полеты во Львов. Об этом пишет Zaxid.net

Так, сегодня, 20 октября, во Львовский аэропорт имени Даниила Галицкого из итальянского Милана около 16:00 прибыл самолет авиакомпании.

Ernest Airlines планируют осуществлять полеты из Львова в Милан дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Кроме того, с ноября до Бергамо авиалайнеры будут летать во вторник.

Ожидается, что после Львова рейс в Милан откроют и из Киева. По этому направлению компания будет осуществлять полеты с 4 декабря.

Напомним, 5 сентября 2017 года азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways начала выполнять рейс Киев-Баку из международного аэропорта "Киев".