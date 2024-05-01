Во Львове прикрыли схему выезда уклонистов за границу: давали 7 тысяч за место водителя (фото)

Одному из задержанных организаторов схемы, как отмечают в полиции, суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 242 тыс гривен залога.

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Во Львове за денежное "вознаграждение" военнообязанных мужчин устраивали водителями на предприятия, осуществляющие международные грузовые перевозки. Стоимость такой услуги составляла 7000 долларов с человека. Об этом сообщают в нацполиции.

Мужчин оформляли как водителей-сменщиков в рейсе, а соответствующие сведения вносили в информационную базу, что давало последним основания для выезда за пределы нашей страны.

Семь тысяч долларов за место водителя

Как сообщается, 30 апреля правоохранители задержали одного из фигурантов во время получения средств.

Задержание на взятке Фото: Нацполиция

Ему уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

За незаконную переправку лиц через государственную границу подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и с правом внесения более 242 тыс гривен залога. Проводятся мероприятия для объявления подозрения и другому участнику преступной схемы.

Напомним, что водителей, которые зарегистрированы в информационной системе "Шлях", могут мобилизовать при пересечении украинской границы. Чтобы этого не произошло, нужно заранее оформить бронирование или иметь отсрочку.

Также Фокус писал, что изобретательные мужчины, чтобы избежать мобилизации, женятся на женщинах намного старше себя и даже "покупают" себе детей.