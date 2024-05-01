У Львові прикрили схему виїзду ухилянтів за кордон: давали 7 тисяч за місце водія (фото)

Одному з затриманих організаторів схеми, як зазначають у поліції, суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 242 тис гривень застави.

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У Львові за грошову "винагороду" військовозобов'язаних чоловіків влаштовували водіями на підприємства, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Вартість такої послуги становила 7000 доларів з людини. Про це повідомляють у нацполіції.

Чоловіків оформлювали як водіїв-змінників у рейсі, а відповідні відомості вносили до інформаційної бази, що надавало останнім підстави для виїзду за межі нашої країни.

Сім тисяч доларів за місце водія

Як повідомляється, 30 квітня правоохоронці затримали одного з фігурантів під час отримання коштів.

Затримання на хабарі Фото: Нацполіція

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення понад 242 тис гривень застави. Проводяться заходи для оголошення підозри й іншому учаснику злочинної схеми.

Нагадаємо, що водіїв, які зареєстровані у інформаційній системі "Шлях", можуть мобілізувати при перетині українського кордону. Щоб цього не сталось, потрібно заздалегідь оформити бронювання чи мати відстрочку.

Також Фокус писав, що винахідливі чоловіки, аби уникнути мобілізації, одружуються з набагато старшими за себе жінками та навіть "купують" собі дітей.