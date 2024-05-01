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У Львові прикрили схему виїзду ухилянтів за кордон: давали 7 тисяч за місце водія (фото)

ухилянти, система шлях, Львів, поліція, корупція
Фото: Нацполіція | Сім тисяч доларів за місце другого водія

Одному з затриманих організаторів схеми, як зазначають у поліції, суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 242 тис гривень застави.

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У Львові за грошову "винагороду" військовозобов'язаних чоловіків влаштовували водіями на підприємства, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Вартість такої послуги становила 7000 доларів з людини. Про це повідомляють у нацполіції.

Чоловіків оформлювали як водіїв-змінників у рейсі, а відповідні відомості вносили до інформаційної бази, що надавало останнім підстави для виїзду за межі нашої країни.

Сім тисяч доларів за місце водія Fullscreen
Сім тисяч доларів за місце водія

Як повідомляється, 30 квітня правоохоронці затримали одного з фігурантів під час отримання коштів.

Затримання на хабарі Fullscreen
Затримання на хабарі
Фото: Нацполіція

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення понад 242 тис гривень застави. Проводяться заходи для оголошення підозри й іншому учаснику злочинної схеми.

Нагадаємо, що водіїв, які зареєстровані у інформаційній системі "Шлях", можуть мобілізувати при перетині українського кордону. Щоб цього не сталось, потрібно заздалегідь оформити бронювання чи мати відстрочку.

Також Фокус писав, що винахідливі чоловіки, аби уникнути мобілізації, одружуються з набагато старшими за себе жінками та навіть "купують" собі дітей.